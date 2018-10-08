أعلنت القوات المسلحة الليبية، القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، فجر اليوم الاثنين 8 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة درنة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان، إن الجيش الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، خلال عملية أمنية فجر اليوم، في مدينة درنة الليبية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة المصرية في عمق صحراء طريق الواحات

ويعد هشام عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا ، وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

وشارك عشماوي، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.