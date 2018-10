وفاة الفنانة السورية دينا هارون

View this post on Instagram

كسرتي قلبنا يا دينا ، كتير بكرتي يا روحي… الله يرحمك و يصبّر عيلتك و اهلك و أحبابك.. لروحك السلام… وداعاً دينا هارون في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون

A post shared by Dima Aljundi 🇸🇾 (@dima.aljundi) on Oct 8, 2018 at 3:16am PDT