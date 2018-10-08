وفاة الفنانة السورية دينا هارون

توفيت الفنانة السورية دينا هارون، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 44 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام.

وذكرت تقارير إعلامية سورية، أن "الفنانة التي دخلت مؤخرا العناية المركزة لأسباب تتعلق بالتنفس ومشكلة في الأمعاء"، توفيت اليوم، نقلا عن شقيقتها الممثلة تولاي هارون.

وأثار خبر وفاة هارون صدمة في الوسط الفني السوري، إذ نعتها الممثلة ديما الجندي قائلة: "كسرتي قلبنا يا دينا، كتير بكرتي يا روحي… الله يرحمك ويصبّر عيلتك وأهلك وأحبابك… لروحك السلام… وداعا".

كما قالت الممثلة ليليا الأطرش: "يا لطيف هالخبر شو بشع، إنا لله وإنا اليه راجعون، رحتي بكير كتير دينا، ما عم صدق يا ربي الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك… قدّر الله وما شاء فعل البقاء لله".



