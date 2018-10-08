اليمن... قوات النخبة تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية غرب شبوة

القاهرة — سبوتنيك. قالت قوات النخبة الشبوانية "بقيادة المقدم محمد سالم البوحر، سيطرنا على قاعدة مرة العسكرية في مديرية نصاب غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية في الجنوب".
وكانت قوات النخبة الشبوانية قد أحكمت السبت، سيطرتها على ميناء النشيمة النفطي ومقر اللواء الثاني مشاة بحري في مديرية رضوم جنوب شرقي عتق.
وتعني هذه الخطوة، تحكم القوات بعمليات تصدير النفط الخام، حيث صدرت الحكومة عبر ذات الميناء أواخر تموز/ يوليو الماضي، 500 ألف برميل نفط خام من قطاع "إس2" في منطقة العقلة بمحافظة شبوة النفطية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)