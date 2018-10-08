اليمن... قوات النخبة تعلن سيطرتها على قاعدة عسكرية غرب شبوة

سيطرت قوات يمنية مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، على قاعدة عسكرية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قالت قوات النخبة الشبوانية "بقيادة المقدم محمد سالم البوحر، سيطرنا على قاعدة مرة العسكرية في مديرية نصاب غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي تعد من أكبر القواعد العسكرية في الجنوب".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقترب من المجمع الحكومي قرب الحدود السعودية

وأضافت "بالسيطرة على قاعدة مرة العسكرية تكون النخبة الشبوانية قطعت الطريق على أية محاولة للإخلال بأمن عتق أو المديريات الغربية".

وكانت قوات النخبة الشبوانية قد أحكمت السبت، سيطرتها على ميناء النشيمة النفطي ومقر اللواء الثاني مشاة بحري في مديرية رضوم جنوب شرقي عتق.

وتعني هذه الخطوة، تحكم القوات بعمليات تصدير النفط الخام، حيث صدرت الحكومة عبر ذات الميناء أواخر تموز/ يوليو الماضي، 500 ألف برميل نفط خام من قطاع "إس2" في منطقة العقلة بمحافظة شبوة النفطية.