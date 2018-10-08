شاهد أول فيديو للإرهابي هشام عشماوي عقب القبض عليه في ليبيا

نشرت قناة تلفزيونية مصرية، أول فيديو للإرهابي المصري هشام عشماوي، عقب إلقاء القبض عليه اليوم الاثنين، من قبل الجيش الليبي في مدينة "درنة".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، في بيان، إن الجيش الليبي ألقى القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة الليبية.

ويعد هشام عشماوي من أخطر العناصر الارهابية الأجنبية المتواجدة في ليبيا، وهو أمير تنظيم المرابطين التابع لتنظيم القاعدة في درنة، وكان يتواجد فى المدينة منذ فراره من مصر قبل 4 سنوات.

وشارك عشماوي، في قيادة عدة عمليات إرهابية داخل ليبيا، وكان من أبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، كما شارك في عمليات أخرى داخل مصر ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.

وربطت مصادر أمنية مصرية عديدة عشماوي، ضباط الجيش السابق، بمسؤوليته عن عمليات إرهابية عديدة وقعت في مصرأبرزها تلك المواجهات الدامية التي وقعت في الواحات البحرية غربي القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي راح ضحيتها عدد من أفراد الشرطة المصرية.

ويقول المسؤولون أيضا أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤولة أيضا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.