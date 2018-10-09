روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا قد رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 4 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظتي اللاذقية (3) وحلب (1)، في حين رصد الجانب التركي 2 خرقين، وذلك في محافظة حماة (2).

موسكو- سبوتنيك. ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.95 طن إلى قرية مراط بريف دير الزور. وبشكل عام تم تنفيذ 1958 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3061 طنا.

وخلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.