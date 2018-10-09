قطر تتجاهل العقوبات الأمريكية وتواصل رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استمرارها في تسيير رحلاتها إلى مختلف المدن الإيرانية، مؤكدة أنها لن توقف رحلات طائراتها إلى إيران رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على الجمهورية الإسلامية.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "إن الخطوط الجوية القطرية سوف تواصل نشاطها إلى إيران وستستمر في تسيير رحلاتها إلى مختلف المدن الإيرانية التي تطير إليها الناقلة". وأضاف: "لقد أسسنا مؤخرا منطقة حرة معفية من الضرائب تقدم حوافز نوعية للعمل والاستثمار"، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser قدمت مبرراتها... الخطوط الجوية القطرية تدرس إجراء جديدا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباكر قوله، خلال مشاركته في مؤتمر لكبار رجال الأعمال في الدوحة، أمس الاثنين، إن "قطاع الطيران لا يخضع لنظام العقوبات، والخطوط الجوية القطرية ستستمر في تسيير رحلاتها إلى المدن الإيرانية".

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/أب الماضي، وذلك بعدما انسحبت واشنطن في مايو/أيار الماضي من اتفاق دولي يحد من أنشطة طهران النووية.