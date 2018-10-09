"ذاكرة أكتوبر"... معرض يخلد الانتصارات العسكرية المصرية والعربية

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المعرض جاء حرصا من القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري للأجيال الجديدة، وتعريفهم بالأمجاد والبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة.
ويشتمل المعرض على مجموعة من المراجع والكتب التاريخية والموسوعات والإصدارات الثقافية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الثقافة، وعدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية ودور النشر المصرية والعربية، بجانب أبرز الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة والكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.
ويحتوي المعرض أيضا على جناح للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر، ويضم نماذج للأسلحة والمعدات التخصصية للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، فضلاً عن جناح للأنشطة الفنية والفنون التشكيلية الذي يضم عددا من اللوحات الزيتية وأعمال وإبداعات المقاتلين من قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارة المتاحف العسكرية وطلبة الجامعات والمدارس.
وحضر مراسم الافتتاح اللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام، وعدد من قادة القوات المسلحة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.
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