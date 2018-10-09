"ذاكرة أكتوبر"... معرض يخلد الانتصارات العسكرية المصرية والعربية

نظمت هيئة البحوث العسكرية المصرية، التابعة للقوات المسلحة، المعرض السنوي الحادي عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2018" الذي يقام في الفترة من 8 وحتى 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في "بانوراما حرب أكتوبر".

وقال بيان للقوات المسلحة المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المعرض جاء حرصا من القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري للأجيال الجديدة، وتعريفهم بالأمجاد والبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة.

وحسب البيان العسكري، يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية، والصور التي وثقت مراحل حرب أكتوبر/ تشرين الأول، ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات.

ويشتمل المعرض على مجموعة من المراجع والكتب التاريخية والموسوعات والإصدارات الثقافية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الثقافة، وعدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية ودور النشر المصرية والعربية، بجانب أبرز الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة والكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.

ويحتوي المعرض أيضا على جناح للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر، ويضم نماذج للأسلحة والمعدات التخصصية للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، فضلاً عن جناح للأنشطة الفنية والفنون التشكيلية الذي يضم عددا من اللوحات الزيتية وأعمال وإبداعات المقاتلين من قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارة المتاحف العسكرية وطلبة الجامعات والمدارس.

وشارك في المعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة، ويشتمل معرض "ذاكرة أكتوبر 2018" هذا العام على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية، بمشاركة الموسيقى العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية.

وحضر مراسم الافتتاح اللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام، وعدد من قادة القوات المسلحة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.