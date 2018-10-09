مسؤول عسكري إيراني يوجه اتهاما خطيرا للسعودية

قال رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الإيرانية (البسيج)، العميد غلام حسين غيب برور، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تعاونا استخباراتيا بين السعودية وإسرائيل ضد الثورة الإيرانية".

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال العميد في كلمة له اليوم الثلاثاء "نشهد اليوم حربا شاملة مع الاستكبار العالمي والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أظهر عداءه وتهديداته".

وأشار برور إلى "ذراعي أمريكا المهمين في المنطقة"، قائلا إن نظام "آل سعود الخبيث والكيان الصهيوني المحتل للقدس يشارك في هذه الحرب ضد الثورة الإسلامية الإيرانية من خلال أموال ضخمة وعمليات استخباراتية".

© Sputnik . Ronald Zak مسؤول إيراني رفيع المستوى يوجه اتهاما خطيرا للسعودية

والسعودية على خلاف مع إيران منذ عقود. ويخوض البلدان صراعات بالوكالة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حيث تدعمان أطرافا متنازعة في صراعات مسلحة ونزاعات سياسية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. ويتبادلان الاتهامات بدعم الإرهاب.

وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران إثر اقتحام محتجين سفارتها في طهران بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعي في يناير/ كانون الثاني 2016. ووافق البلدان على عرض سويسرا العمل كقناة دبلوماسية بينهما.