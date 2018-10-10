نجاة مسؤول بارز في الجيش اليمني من محاولة اغتيال

نجا مسؤول بارز في الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال في محافظة عدن جنوبي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" اليوم بأن "مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار على سيارة مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي أثناء مروره على الطريق البحري في مديرية خور مكسر".

وأضاف المصدر أن العميد الحارثي "لم يصب بأذى جراء الهجوم، الذي ألحق أضراراً طفيفة بسيارته". ولم يتضح بعد المسؤول عن تنفيذ الهجوم.

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وشهدت محافظة عدن سلسلة اغتيالات طالت شخصيات سياسية ورجال دين وقيادات أمنية وحزبية في المحافظة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لنشاطها منذ سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.