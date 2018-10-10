"داعش" يهاجم "جبهة النصرة" ويستولي على أسطوانتين من الكلور (فيديو)

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن إرهابيي "داعش" هاجموا إرهابيي "جبهة النصرة" في مدينة اللطامنة السورية، مما أدى إلى مقتل اثنين من "الخوذ البيضاء"، واستولوا على أسطوانتين من الكلور.

جاء في بيان لمركز المصالحة "هاجمت إحدى المجموعات التابعة لتنظيم "داعش"، مساء اليوم الأربعاء، مركزا تابعا "لهيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) في مدينة اللطامنة. ونتيجة لذلك، قتل 4 مسلحين واثنين من منظمة "الخوذ البيضاء" وتم الاستيلاء على أسطوانتين من غاز الكلور".

وأضاف البيان "تم نقل الأسطوانات التي استولى عليها الإرهابيون إلى جنوب محافظة حلب".

كما أعلن مركز المصالحة أن الإرهابيين استولوا على الكلور بسبب أعمال الغرب عديمة المسؤولية الذي يخطط لاستفزازات ضد دمشق باستخدام التنظيمات الخاضعة لسيطرته.

وبعد الحادث، قامت وزارة الدفاع الروسية بنشر شريط مصور، يظهر سرقة اسطوانات الكلور من قبل المسلحين.