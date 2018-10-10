"أنصار الله" تسيطر على سلسلة جبلية شمال صعدة

سيطر مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، على مواقع للجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا بغطاء مدفعي وصاروخي على مواقع للجيش في منطقة آل سرة بمديرية باقم شمال صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية في المنطقة.

وأضاف أن الجيش شن هجوما مضادا لاستعادة المواقع التي خسرها، إلا أن مسلحي "أنصار الله" تصدوا للهجوم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه.

وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن طيران التحالف شن غارتين على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح غرب صعدة أسفرتا عن سقوط قتيل وجريح وانقطاع الطريق، كما استهدف التحالف بغارتين أخريين أسفل منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة.