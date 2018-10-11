ثروة الوليد بن طلال تصل إلى أقل مستوى منذ 2012

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، يعد هذا أقل مستوى لثروة ابن طلال منذ بدء رصد ثروته على مؤشر الوكالة في 2012.
ويأتي التراجع نتيجة ما وصفته الوكالة بتعديلات طفيفة في قيمة الأصول، والتي تمثلت في بيع حصته في شركة خدمات النقل الذكي عبر الأجهزة المحمولة الأمريكية "ليفت" إلى شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير.
وأشار مؤشر بلومبرغ إلى أن أغنياء العالم فقدوا نحو 2% من قيمة ثرواتهم، بما يعادل 103 مليار دولار في العام الحالي.
وتراجعت قيمة أهم أصول الأمير الوليد بن طلال، والمتمثلة في حصته البالغة 95% من أسهم مجموعة المملكة القابضة، بنسبة 70% منذ وصولها إلى مستوى قياسي في 2014.
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