تحذير من السعودية لمواطنيها في الولايات المتحدة

أطلقت قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة هيوستن الأمريكية، تعميما إلى المواطنين السعوديين في شمال غرب ولاية فلوريدا، بشأن الإعصار مايكل.

وغردت القنصلية عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس: "إشارة إلى المعلومات والتوقعات الواردة من مركز الأعاصير الأمريكي حول إعصار مايكل الذي سيضرب شمال غرب ولاية فلوريدا، تهيب القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بكافة المواطنين الموجودين في شمال غرب ولاية فلوريدا، ضرورة توخي الحيطة والحذر، والاهتمام بما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع هذه التغيرات المناخية".

تعميم الى المواطنين السعوديين في شمال غرب ولاية فلوريدا



إشارة إلى المعلومات والتوقعات الواردة من مركز الأعاصير الأمريكي حول إعصار (مايكل) الذي سيضرب شمال غرب ولاية فلوريدا. — القنصلية في هيوستن (@KSAconsulateHOU) October 10, 2018

وناشدت القنصلية بضرورة متابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتوفير المواد الغذائية والإسعافية الأساسية.

كما طالبت القنصلية بعدم التنقل خارج المنزل إلا بأمر السلطات المعنية والابتعاد عن المواقع الخطرة، وأن يتم إخلاء المنزل إذا طلبت السلطات المحلية ذلك.

تهيب القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بكافة المواطنين المتواجدين في شمال غرب ولاية فلوريدا بضرورة توخي الحيطة والحذر واهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات وارشادات خاصة بالتعامل من هذه التغيرات المناخية والمصاحبة له — القنصلية في هيوستن (@KSAconsulateHOU) October 10, 2018

وضرب الإعصار مايكل، الأربعاء، ولاية فلوريدا الأمريكية، مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 250 كلم في الساعة، وسط مخاوف من تسببه في دمار هائل.

وتخشى السلطات من حدوث مد بحري (تسونامي) "قاتل" مع توقعات أن ترتفع الأمواج لنحو 3.6 أمتار. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في الولاية، تأهبا لما وصف "بالإعصار الأعنف" منذ نحو قرن من الزمن.