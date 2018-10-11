شيخة إماراتية تتقلد منصبا عالميا

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس، إن "القاسمي (40عاما) أصبحت كذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي".
ويعد الاتحاد الدولي للناشرين (آي بي إيه)، أكبر اتحاد في العالم لاتحادات الناشرين الإقليميين والمتخصصين، ويضم في عضويته 76 منظمة من 65 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين.
ويقع مقر الاتحاد في جنيف بسويسرا، وكان تأسس في عام 1896 في باريس من قبل كبار الناشرين في ذلك الوقت.
ويعتبر الاتحاد بمثابة الجمعية الدولية للناشرين، وهو منظمة غير حكومية معتمدة تتمتع بعلاقات استشارية مع الأمم المتحدة.
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