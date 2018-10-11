علاوي: يجب تجنب المصالح الحزبية لإنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف

وأضاف علاوي: "نعول على تشكيل حكومة قوية منسجمة، تمتلك القدرة على معالجة التردي الخدمي، والانفتاح على مطالب التظاهرات، وسحب ملف النازحين وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطبيع الأوضاع مع إقليم كردستان، وإنهاء ملف الاجتثاث المسيس، ومحاربة الفساد والمحاصصة بأنواعها".
واستطرد: "ائتلاف الوطنية يدعم هذا التوجه الوطني ويرى أنه إن حصل ذلك فإنه سيؤدي إلى تحصين العراق من المخاطر، التي تعصف بالمنطقة وسيسهم في تمكين العراق وقدرته على أداء دور إيجابي على صعيد استقرار المنطقة والعالم".
ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حاليا، على اختيار وزراء للحكومة الجديدة بعد تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.
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