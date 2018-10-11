علاوي: يجب تجنب المصالح الحزبية لإنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف

دعا زعيم "ائتلاف الوطنية" في العراق إياد علاوي، القوى السياسية إلى إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، والابتعاد عن الضغوط والتأثيرات السياسية، التي تنطلق من مصالح حزبية أو فئوية ضيقة.

© AP Photo / Hadi Mizban العراق... رئيس الحكومة يتلقى طلبات ترشح الوزراء

بغداد — سبوتنيك . وقال علاوي في بيان، اليوم الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول: "إن العراق في قلب العاصفة، التي تحيط بمنطقتنا العربية والإسلامية وهو يقف اليوم على أعتاب فرصة ثمينة للشروع بمنهج إصلاح حقيقي لمفاصل الدولة ومؤسساتها"، لافتا "إلى ضرورة دعم وإسناد الحكومة المقبلة لتحقيق الإصلاح المنشود".

وأضاف علاوي: "نعول على تشكيل حكومة قوية منسجمة، تمتلك القدرة على معالجة التردي الخدمي، والانفتاح على مطالب التظاهرات، وسحب ملف النازحين وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطبيع الأوضاع مع إقليم كردستان، وإنهاء ملف الاجتثاث المسيس، ومحاربة الفساد والمحاصصة بأنواعها".

واستطرد: "ائتلاف الوطنية يدعم هذا التوجه الوطني ويرى أنه إن حصل ذلك فإنه سيؤدي إلى تحصين العراق من المخاطر، التي تعصف بالمنطقة وسيسهم في تمكين العراق وقدرته على أداء دور إيجابي على صعيد استقرار المنطقة والعالم".

ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حاليا، على اختيار وزراء للحكومة الجديدة بعد تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.