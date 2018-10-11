إصابة مستوطنة برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الخميس، بعد طعنه على يد شاب فلسطيني عند حاجز حوارة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقد لاذ المنفذ بالفرار في وقت أطلق فيه الجنود النار على المنفذ دون أن يصيبوه.

© AFP 2018 / Ahmad Gharabli الجيش الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا ويصادر أموالا ومركبات من الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . وأدى إطلاق النار إلى إصابة مستوطنة إسرائيلية كانت تتواجد في المكان، مما دفع الجيش الإسرائيلي بقواته إلى المكان وأعلنه منطقة عسكرية مغلقة وأغلق حاجز حوارة الفاصل بين شمال ووسط الضفة الغربية.

ونقل الجندي والمصابة الإسرائيلية على متن مركبة إسعاف إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت جراح الجندي بالخطيرة في حين وصفت إصابة المستوطنة الإسرائيلية بالطفيفة إلى متوسطة، حسب ما أعلنه الناطق باسم نجمة داود الحمراء.