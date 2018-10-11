صنعاء تتهم التحالف بقصف مستشفى جنوب الحديدة

© AFP 2018 / Fayez Nureldine اليمن... التحالف يقصف صنعاء

القاهرة — سبوتنيك . قال متحدث وزارة الصحة في صنعاء، الدكتور يوسف الحاضري، في تغريده على "تويتر"، "يقوم طيران العدوان الأمريكي السعودي حاليا بتدمير مستشفى الدريهمي ومسحه كاملا بمن فيه سواء كانوا مرضى او كادر طبي أو مواطنين".

وأضاف الحاضري أن "عشرات الضحايا سقطوا جراء القصف مع عجز كامل لسيارات الإسعاف التابع للصليب والهلال الأحمر".

وفي وقت سابق، أفاد متحدث الصحة في صنعاء بأن غارات عنيفة لطيران التحالف استهدفت منازل ومزارع المدنيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.