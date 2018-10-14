محافظ البنك المركزي السوداني: زيادة كبيرة في العملات الأجنبية بالمصارف

أعلن محافظ البنك المركزي السوداني عن زيادة كبيرة للمعروض من العملات الأجنبية لدى المصارف التجارية.

وأكد محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن الإحصاءات والتقارير عكست رضا الجمهور بسعر الصرف الذي تحدده الآلية لجهة إقبالهم على بيع ما لديهم من عملات للمصارف التجارية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

المركزي: زيادة كبيرة في العملات الأجنبية بالمصارف https://t.co/l2qJCqt8SE pic.twitter.com/TVQ4xqv0uN — South Sudan News PORTAL (@SudanNewsPortal) October 14, 2018

وأوضح المحافظ لدى لقائه مديري عموم المصارف مؤخرا، أنه تم توظيف بعض تلك العملات لمقابلة عمليات الاستيراد، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في عائدات الصادر لدى البنوك التجارية.

كما أعلن محافظ البنك المركزي استعداد الخزينة المركزية ببنك السودان المركزي لمد المصارف التجارية بالعملة المحلية لشراء النقد الأجنبي الذي يرد إليهم.