وزير الخارجية العراقي يصل العاصمة السورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لمدة يومين.

بغداد- سبوتنيك. وأضاف محجوب في بيان أن "وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري سيلتقي خلال زيارته بالرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين".

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن الوزير إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة قريبة إلى سوريا.

وتابع "وزير خارجية العراق سيبحث مع المسؤولين السوريين سٌبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب، قد قال في وقت سابق اليوم إن "وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري سيلتقي خلال زيارته بالرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين".