دراسة تكشف نتائج مثيرة بشأن علاقة القطريين بالإنترنت

ووفقا لأحدث تقرير صادر من جامعة نورث ويسترن في قطر، فقد أظهرت أن القطريين يستخدمون الإنترنت سنويا بنسبة تصل إلى 95%، وفقا لصحيفة "غلف تايمز" القطرية.

وأشار التقرير إلى أن 93٪ من القطريين يستخدمون تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري، و70٪ يستخدمون تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بينما يستخدم 64٪ منهم تطبيق "سناب شات"، وتعتبر النسبتان الأخيرتان من بين أعلى معدلات الانتشار في العالم لهذين التطبيقين الذكيين.

وعلى الرغم من أنهم يقضون وقتا مستغرقا في الإنترنت، إلا أن الاستطلاع وجد أن القطريين يقضون معظم الوقت مع العائلة كل أسبوع وبشكل شخصي، إذ أجاب القطريون في الاستبيان أنهم يقضون ما معدله 43.2 ساعة أسبوعيا مع العائلة و44.5 ساعة عبر الإنترنت.

وبالمقارنة مع عام 2015، أوضح الاستبيان أن القطريين لم يميلوا بنسبة كبيرة لدفع ثمنا مقابل الحصول على محتوى إخباري في عام 2017، إذ قال 71٪ من المشاركين أنهم غير مستعدين للقيام بذلك، مقارنة مع 24٪ فقط في عام 2015.

وفقا للمسح، فإن ثقة القطريين في وسائل الإعلام قد انخفضت، إذ قال ثلث المواطنين القطريين تقريبا إنهم أصبحوا لا يثقون في وسائل الإعلام، فيما يعتقد عدد متدني منهم أن الشعب القطري يستفيد من الحصول على الأخبار من خلال وسائل الإعلام الأجنبية، ويعتبروها مصادر موثوقة، وهو ما يشكل انخفاضا من 56٪ في عام 2015 إلى 33٪ في عام 2017.

وفي الوقت نفسه، تضاعف الاعتقاد بين القطريين بأن المنظمات الإخبارية الدولية متحيزة ضد العالم العربي بين عامي 2015 و2017، من 7٪ إلى 13٪.

كما كشف التقرير عن انخفاض عدد القطريين الذين يفكرون أكثر في الحفاظ على التقاليد الثقافية من 94٪ في 2014 إلى 81٪ في عام 2016.

وتجري جامعة نورث ويسترن في قطر استطلاعات بشأن استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط سنويا منذ عام 2013، وذلك بالتعاون مع استطلاع هاريس، وكذلك مع مركز أبحاث "بان أراب".