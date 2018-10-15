الشرطة تستعد في مطار دبي لحالات الطوارئ

نشرت شرطة دبي، اليوم الاثنين، تنبيها على حسابها الرسمي في "تويتر" وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حول نيتها تنفيذ تجربة وهمية في مطار دبي الدولي مبنى 2.

دبي- سبوتنيك. وأشارت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أن "التجربة الوهمية تهدف إلى الوقوف على جاهزية فرق العمل وسرعة الاستجابة في الحالات الطارئة".

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وتأتي هذه التجربة ضمن خطة استراتيجية تم وضعها لتعزيز جهوزية الجهات والأجهزة المعنية بالعمليات والأمن والسلامة داخل المطار وقياس مدى كفاءة تعاملها مع الحوادث، والتعامل مع السلبيات التي قد يتم التعرف عليها.

وتنفذ شرطة دبي عمليات مشابهة، على فترات، في المناطق الحيوية، حيث قامت في صباح الخميس الماضي، بتنفيذ تجربة وهمية في منطقة دبي مول.