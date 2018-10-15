تسجيل
13:04 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    بوتين والسيسي

    مصر وروسيا: تعاون مستمر وعلاقات تتطور في كل المجالات

    © AFP 2018 / Mikhail Klimentiev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    محطة نووية ومنطقة صناعية وأنظمة دفاع جوي، هي بعض حصيلة التعاون الروسي المصري على مدار السنوات الخمس الماضية.

    القاهرة — سبوتنيك. وإذ يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا، اليوم الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الروس، فإن أبواب التعاون بين البلدين تبدو آخذة في الاتساع على جميع الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

    مناورات حُماة الصداقة 2016 بين مصر وروسيا
    © Sputnik . Andrey Tshapligin
    بدء التنسيق القتالي بين جنود مصر وروسيا
    الزيارة التي يلتقي فيها الزعيمان المصري والروسي ستشهد اللقاء التاسع بينهما منذ 2014، حيث التقيا في روسيا عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، وحتى لقائهما في القاهرة في نهاية عام 2017.

    اللقاءات المتتالية بين الرئيسين سواء في مصر أو روسيا أو على هامش فاعليات دولية، ظهر تأثيرها بوضوح على العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

    العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا شهدت تغيرا ملحوظا منذ 2013 وحتى الآن. فعلى مستوى التبادل التجاري نشطت التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى حوالي 6.5 مليار دولار مؤخرا بحسب تصريحات صحفية لوزير الخارجية المصري سامح شكري.

    فيما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من تموز/ يوليو 2017 إلى آذار/ مارس 2018، بلغ حوالي 2.8 مليار دولار، مرتفعا بواقع 773 مليون دولار عن نفس الفترة في العام المالي السابق، وهي الزيادة الأكبر في تلك الفترة بعد كلا من الصين والسعودية، وبهذا احتلت روسيا المرتبة الثامنة في التبادل التجاري مع مصر، بحسب تقرير البنك المركزي.

    التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يقتصر على التجارة فقط، فقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في السويس خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري السابق لروسيا في آيار/ مايو السابق.

    الاتفاقية التي رفعت مستوى التعاون بين مصر وروسيا إلى مستوى جديد، ستعني ليس فقط فرص عمل جديدة واستثمارات روسية في مصر، ولكنها ستعني توطين الصناعة والتكنولوجيا الروسية في مصر، والانطلاق منها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

    وإضافة للزيادة الكمية في التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، قد شهد ذلك التعاون نقلة نوعية بتوقيع وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي، خلال زيارة الرئيس الروسي لمصر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتدخل مصر عصر الطاقة النووية بالتعاون مع الشريك الروسي.

    وزير الصناعة المصري طارق قابيل يتحدث عن معرض القاهرة الدولي في 12 مارس / آذار 2018
    © Sputnik . AHAMED ABDELWAHAB
    مصر وروسيا تتفقان على تسهيل التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية
    التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يكن الوحيد الذي شهد قفزات متتالية في السنوات الخمس الأخيرة، فسياسيا كان الموقف الرسمي المصري الداعي إلى الحفاظ على كيانات الدول وحماية مؤسساتها، يتلاقي مع الموقف الروسي، وهو ما دفع التعاون الإقليمي بين البلدين خاصة في سوريا وليبيا والعراق، ما دعم سياسة الحوار بين أطراف الصراع في سوريا، كما ساهم في بسط مؤسسات الدولة الليبية لنفوذها في أنحاء ليبيا.

    التعاون في المجال العسكري كان على نفس مستوى التطور بين البلدين، خاصة وأن الزيارة الأولى للسيسي إلى روسيا كان وهو وزيرا للدفاع، وهي الزيارة التي بدأت معها اتفاقات لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها القيادة مصر، خاصة وأن 30 في المائة من الأسلحة الروسية التي حصلت عليها مصر في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي، لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

    تركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في الخمس سنوات الماضية على دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، عبر تحديث منظومة تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة (تور إم 2)، منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة (بوك إم 2)، هذا فضلا عن إهداء روسيا القطعة البحرية (مولينيا 32 بي) للقوات البحرية المصرية.

    بالإضافة للتسليح شهد التعاون بين البلدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات المظلات تحت عنوان (حماة الصداقة" وهي التدريبات التي مرتين في عامي 2017 و2016، وهي التدريبات التي اشتملت، على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات المدرعة، كذلك التدريب علي أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة.

    التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الروسية في السنوات الخمس الماضية، مهدت الطريق لتطورات جديدة في العلاقات تدعمها لقاءات القمة المتتالية بين الرئيسين المصري والروسي، هذا ما يؤكده أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري النائب طارق الخولي في حديثه لوكالة "سبوتنيك" قائلا "السنوات الماضية شهدت طفرة في العلاقات المصرية الروسية بالفعل، وهناك المزيد من التقدم في الطريق".

    ويوضح الخولي: "من المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس لروسيا المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية، في مجال النقل والطاقة، كذلك ستشهد القمة بين الرئيسين مباحثات هامة حول الوضع الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث تطوير التعاون على الصعيد العسكري، كما نتوقع أن يحسم موعد عودة الطيران الروسي للمقاصد السياحية على البحر الأحمر".

    ويضيف الخولي: "نتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين، ونتطلع خاصة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتطوير التعاون على مختلف الأصعدة".

    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر
    © Sputnik /
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ومصر
    إن أكثر ما يدعم التعاون بين البلدين فضلا عن تفاهم القيادة السياسية في كلا منهما، هو الضرورة الموضوعية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، فمصر المحاطة بوضع إقليمي ملتهب، تسعى لتدعيم تماسكها الداخلي، وفي الوقت نفسه تطوير سياستها الخارجية بما يسمح لها بخيارات متنوعة في المواقف السياسية الإقليمية. وروسيا التي تمكنت من تجاوز أزماتها التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، عادت كلاعب رئيسي على الساحة الدولية لتستعيد وضعها في الأقاليم الرئيسية في العالم، وأهمها الشرق الأوسط، وهو ما يدفعها لإقامة التحالفات مع المراكز الرئيسية في الإقليم.

    زيارة السيسي لروسيا التي تبدأ اليوم، تأتي في هذا السياق لدفع مسار التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وإزالة كل ما من شأنه تعطيل ذلك التعاون، مثل عودة الطيران الروسي للمقاصد السياحية في البحر الأحمر، فضلا عن تدعيم التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. والأهم من ذلك يأتي اللقاء التاسع بين الرئيسين المصري والروسي للتأكيد على أنه لن يكون اللقاء الأخير، وأن خطوط الاتصال بين القاهرة وموسكو ستظل ساخنة.

    انظر أيضا:

    بث مباشر لمباراة مصر وروسيا في كأس العالم (دقيقة بدقيقة)
    حيوان يتوقع نتيجة مباراة مصر وروسيا (فيديو)
    تنشيط السياحة: نسعى لعودة الطيران العارض والمنخفض التكاليف بين مصر وروسيا في أسرع وقت
    مصر وروسيا تتفقان على تسهيل التعاون المشترك في القطاعات الإنتاجية والخدمية
    محمد صلاح ينشر فيديو قبل مباراة مصر وروسيا
    الكلمات الدلالية:
    زيارة السيسي, أخبار, أخبار روسيا, استثمارات, أخبار مصر, تعاون, فلاديمير بوتين, السيسي, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مجرة درب التبانة من خلال قوس ديليكت في ولاية يوتا الأمريكية
    درب التبانة... مجرتنا بأعيننا المجردة
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي بإدلب
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي في إدلب
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك