محمد بن سلمان يلتقي مبعوث بوتين

سمو #ولي_العهد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شئون الأزمة السورية ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.#واس pic.twitter.com/PRdcWebJbs — واس (@spagov) October 15, 2018

​وأضافت الوكالة أن اللقاء حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشنين، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.