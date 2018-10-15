بالصور... افتتاح معبر القنيطرة بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة: "تم اليوم افتتاح معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل أمام حركة قوات الأمم المتحدة "إندوف" وسط احتفال رسمي وشعبي حضره نائب قائد القوات الروسية ووفود شعبية ورسمية سورية.
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة - الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
- بحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا...افتتاح معبر القنيطرة- الجولان المحتل© Sputnik . Ali Hassoun
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