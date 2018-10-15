بعد اتصال الملك سلمان… مسؤولون سعوديون يصلون إلى إسطنبول

© AFP 2018 / Adem Altan الملك سلمان يتصل بأردوغان... تفاصيل "الاتصال الأول" بعد أزمة خاشقجي

قالت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين 15 أكتوبر / تشرين الأول، إن مسؤولين سعوديين وصلوا ضمن وفد فريق العمل الذي تشكل بخصوص اختفاء خاشقجي.

وطالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت الماضي، السعودية بالتعاون في تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، مضيفا: "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية".

واتصل الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، وشكره على ترحيبه باقتراح السعودية تشكيل فريق مشترك لبحث موضوع اختفاء خاشقجي.

واختفى الصحفي السعودي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.