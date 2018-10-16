غوغل تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر للاستثمار بالسعودية

وقالت غوغل في بيان، إن "ديان جرين الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود لن تحضر مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن تبدأ في الرياض يوم 23 أكتوبر.
وبحسب "رويترز"، لم تقدم جرين سببا لذلك.
وفي السياق ذاته، قال قادة أعمال آخرون أعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر، ومن بينهم دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر، إنهم يشعرون بالقلق حيال اختفاء خاشقجي.
وكانت غوغل أعلنت هذا العام أنها ستعمل مع وكالة سعودية لافتتاح خمسة مراكز للابتكار في المملكة لتدريب المواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا.
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