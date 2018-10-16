13 سفيرا عربيا يجتمعون في أستراليا للرد على التهديد الأخير

قال السفير المصري لدى أستراليا محمد خيرت، إن سفراء 13 دولة عربية اجتمعوا في كانبيرا، اليوم الثلاثاء، بدافع القلق من أن تضر الخطوة التي تدرسها أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بفرص السلام.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال، في وقت سابق اليوم، إنه "منفتح على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وربما نقل سفارة أستراليا إلى هناك". كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

© Sputnik . Boshra Al-Futiani نتنياهو: أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وقال خيرت في تصريحات، لـ"رويترز"، إن ذلك دفع 13 سفيرا عربيا للدعوة لاجتماع في العاصمة الاسترالية. وقال: "اتفقنا على إرسال خطاب لوزيرة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح".

وتابع: "أي قرار بمثل هذا قد يضر بعملية السلام، سيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات ليس فقط بين استراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن السياسة الأمريكية الراسخة بخصوص القدس باعترافه بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.