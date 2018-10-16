الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد أثناء لقائه وفدا رسميا من شبه جزيرة القرم الروسية يزور دمشق، عن نيته حضور منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي في القرم في أبريل/نيسان 2019، إن سنحت له الفرصة.

دمشق — سبوتنيك. وأعلن الرئيس المشارك لمنتدى يالطا الاقتصادي، أندريه نازاروف، أن الرئيس الأسد أعلن، لوفد القرم الزائر لدمشق، نيته في المشاركة بمنتدى يالطا الاقتصادي في حال سنحت الفرصة.

© Sputnik . Igor Zarimbo سوريا تعترف رسمياً بانضمام القرم إلى روسيا

وقال نازاروف للصحفيين: "بشار الأسد قال إن دعوته هي شرف كبير بالنسبة له، وأنه في حال سمحت الظروف فإنه سيشارك وأنه يرغب في زيارة القرم والمشاركة في فعالية دولية كبيرة التي تستضيفها يالطا… وقال إنه إذا لم يكن هناك شيء يعيق، فسوف يشارك بالتأكيد".

وأضاف نازاروف أن "اللقاء مع الأسد تحدث في وضع آلية لإطلاق رحلات مباشرة من سوريا إلى القرم".