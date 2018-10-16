وفد روسي يبحث مع السعودية التسوية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بحث في الرياض، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الوضع في سوريا والتسوية السياسية للأزمة السورية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع في سوريا. وتم الإعراب عن فهم مشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في البلاد، وأهمية تسريع التوصل إلى تسوية سياسية موثوقة وطويلة الأجل للأزمة السورية".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

وكانت الزيارة التي قام بها الوفد الروسي بمشاركة، الممثل الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيريشين وممثلي وزارة الدفاع الروسية، إلى الرياض قد جرت في الفترة من 14 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد استقبله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأجرى الوفد محادثات مع وزير الخارجية عادل الجبير.

وتعاني سوريا منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، حيث تسبب هذا الصراع في فرار الملايين من السوريين داخل وخارج البلاد.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 كانون الثاني/يناير، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.