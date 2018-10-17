قرقاش يغرد عن السعودية بعد كل الضجيج حول خاشقجي

دبي — سبوتنيك. وكتب قرقاش "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على "التويتر": "الأزمات العابرة لن تغير من هذه الحقيقة، السعودية محورية في كل ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 17, 2018

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، حيث رجحت تركيا على لسان عدد من المسؤولين تعرض خاشقجي للقتل داخل القنصلية، وهو ما نفته السعودية بشدة، وقدمت مبادرة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للبحث في هذه القضية.

وأثارت الحادثة استياء كبيراً في الأوساط التشريعية والإعلامية الأميركية والعالمية، فيما أبدت مع الدول العربية تضامنها مع المملكة في وجه أي تهديدات، خصوصاً بعد تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية فرض عقوبات على السعودية في حال ثبت تورطها في قتل خاشقجي.