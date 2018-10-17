بن بريك: إقالة "بن دغر" لا تعنينا ومطالب الجنوبيين معلنة

وأضاف بن بريك في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي أصدره الرئيس هادي، والذي قضى بإقالة رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، لا يعني المجلس الانتقالي ولا الجنوبيين، لأن الجنوبيين مطالبهم معلنة، ومايزالوا يطالبون التحالف والمبعوث الأممي بحل قضيتهم الجنوبية، في استعادة الدولة والاستقلال.
وأصدر الرئيس اليمني هادي، الاثنين الماضي، قرارا بإقالة رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، وإحالته للتحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، رئيسا للحكومة.
وأرجع هادي قرار إعفاء بن دغر إلى تعثر الأداء الحكومي، وعدم قدرته على وقف التدهور الاقتصادي، والعملة المحلية والفشل، في مواجهة كارثة إعصار "لبان" في محافظة المهرة.
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