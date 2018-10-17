نائب عراقي: إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة الاثنين المقبل

قال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل.

© AP Photo / Hadi Mizban العراق... رئيس الحكومة يتلقى طلبات ترشح الوزراء

بغداد — سبوتنيك . وقال الجبوري، (وهو نائب سني عن محافظة نينوى) في تصريح لوكالة " سبوتنيك " اليوم الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الاثنين المقبل سيقدم السيد عبد المهدي كابينته الوزارية إلى البرلمان من أجل التصويت عليها، لكن ما هو غامض إلى الآن هي الآلية، التي سيختار بها الوزراء سواء من الأحزاب أو من خارجها بما يعرف بالتكنوقراط المستقلين".

وأضاف: "أتوقع إذا جاء بالتشكيلة الوزارية من التكنوقراط فإن حكومته لن تستمر لأكثر من 6 أشهر، فتجربتنا مع التكنوقراط مريرة ومن جاء سابقا على أنه تكنوقراط ومستقل أصبح فيما بعد من ضمن الأحزاب ولم يقدم أي خدمات للمواطنين".

ولفت إلى أن "الحل هو أن يأتي عادل عبد المهدي بوزراء سياسيين من الأحزاب، لكن ليس عليهم شبهات فساد، وأن يكونوا أقوياء قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي".

وبشأن حصة العرب "السنة" في الحكومة الجديدة من الوزارات بين الجبوري أن "السنة سيحصلون على وزارتين سياديتين هما وزارة المالية بدلا من وزارة التخطيط في الحكومة السابقة إضافة إلى حصتهم في الوزارات الأمنية السيادية متمثلة في وزارة الدفاع إضافة إلى إحدى الوزارتين من (التربية أو التعليم، الزراعة أو الموارد المائية، الصناعة أو الكهرباء، العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الهجرة).

ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حاليا على اختيار وزراء للحكومة الجديدة بعد تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.