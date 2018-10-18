روسيا تعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر بـ 3-4 مليار دولار

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر بثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، بدء من 2020 - 2021، مع إمكانية استخدام موارد صندوق الرفاه الاجتماعي.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيلوانوف للصحفيين: "لدينا أحجام كبيرة من القروض المقدمة في الأعوام القادمة. كان هناك الآن لقاء الرئيسين الروسي والمصري. تعرفون أنهم سيبنون محطة نووية. إحدى هذه المشاريع الرئيسية مع مصر، 25 مليار دولار حتى العام 2028"

وأضاف الوزير: "لدينا حسب الاتفاقية حول المحطة النووية المصرية وحدها، 3-4 مليارات دولار بدء من حوالي 2020-2021".

ويتواجد السيسي حاليا في روسيا في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث تضمن جدول أعماله اجتماعا مع الرئيس الروسي لمناقشة التجارة وتسوية الأزمات في الشرق الأوسط والتعاون الثنائي في مجال الدفاع واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر.