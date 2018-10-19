المغرب يخفض الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 30% من أول نوفمبر

وقالت الحكومة في بيان إن الرسوم ستساهم في الإبقاء على سعر استيراد القمح اللين عند 260 درهم للقنطار، بحسب رويترز.
وكشفت الوزارة أيضا عن بطء وتيرة جمع المحصول المحلي حتى أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن المغرب عن فرض رسوم جمركية بواقع 135 في المئة في مايو/ أيار، في أعقاب إنتاج غير معتاد من الحبوب هذا العام بلغ 10.3 مليون طن، من بينها 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.
وقدر مصدرو القمح الفرنسيون أن المغرب يحتاج إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح اللين في موسم 2018-2019.
وقالت وزارة الفلاحة، إنه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، كانت احتياطيات القمح في المغرب تغطي احتياجات المطاحن المحلية لمدة 4.3 شهر.
وإمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب، حيث يعد الخبز والسميد من السلع الأساسية لسكانه البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.
ويقدم المغرب دعما لأسعار القمح اللين، وكذلك السكر وغاز الطهي.
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