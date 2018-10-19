وزير الأوقاف المصري: نواجه الإرهاب بعقل مستنير... ونهدف لمحوه من العالم

قال وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، إن منتدى السلام العالمي في سانت كاترين، يرسل رسالة سلام للعالم كله.

وأضاف جمعة، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "مصر بلد سلام وسوف تظل، بينما الإرهاب سيزول ويختفي، لأنه لا دين ولا وطن له، وهو دائما ما يستدير ويأكل من يدعمه ويموله ويؤويه".

وشدد الوزير المصري على أن "مصر تواجه الإرهاب بعقل مستنير، بقوات مسلحة وطنية وشرطة باسلة، وهي تعمل بجد لكي نصل إلى عالم بلا إرهاب ولا إظلام، لذلك تأتي استضافة منتدى السلام العالمي كرسالة مهمة للعالم كله".

وافتتح اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الخميس، منتدى السلام العالمي، المقام في مدينة سانت كاترين، تحت عنوان "هنا نصلي معا".

وشارك في الافتتاح وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والآثار والثقافة، ووزير الأوقاف ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى جانب سفراء وملحقين ثقافيين من أكثر من ١٥ دولة، بخلاف برلمانيين ورجال أعمال وقيادات قبائل محافظة جنوب سيناء، ومشايخ الأزهر والقيادات الكنسية.

كما ألقى وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري.