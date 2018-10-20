هل علم محمد بن سلمان بما حدث لخاشقجي... مصدر سعودي يجيب

كشف مصدر سعودي حقيقة معرفة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بما جرى للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، تأكيده بأن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن لديه علم بما جرى للمواطن جمال خاشقجي بشكل محدد"، مؤكداً أنه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع خاشقجي في لندن.

وأضاف المصدر، أنه "لم يتم إصدار أية أوامر بقتل خاشقجي أو خطفه"، مشيرا إلى أن هناك أمرا دائما من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين للمملكة.

وأكد المصدر عدم معرفته بما جرى لجثة خاشقجي، وأضاف أن سائق القنصلية في إسطنبول ساهم في تسليم جثة خاشقجي لمتعاون محلي.

من جهة أخرى، قال مصدر سعودي مسؤول، إن موضوع اختفاء خاشقجي أثار السعودية على أعلى المستويات. وقال إن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

عاجل | مصدر مسؤول: المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع المواطن جمال خاشقجي وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2018

​وكان النائب العام السعودي أعلن فجر اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أوضح البيان، أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، ما أدى إلى وفاة المواطن جمال خاشقجي.

إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.