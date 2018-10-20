القوات العراقية تعلن مقتل 3 مسلحين خلال عملية أمنية

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق مقتل ثلاثة مسلحين خلال عملية أمنية في محافظة كركوك، شمالي البلاد، كما أعلنت الداخلية العراقية القبض على 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوي.

بغداد — سبوتنيك. وكشف المركز في بيان اليوم السبت: "تواصل قوات قيادة الشرطة الاتحادية عملياتها ضمن محافظة كركوك، فقد تمكنت ووفق معلومات مؤكدة وبعد نصب كمين محكم من قتل 3 إرهابيين، وضبط حزامين ناسفين وبندقيتين نوع كلاشنيكوف وعدد من العبوات الناسفة، خلال عملية أمنية ناجحة في منطقة الرشاد".

© Fotolia / Niroworld العراق... تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين في جرائم إرهابية

في السياق ذاته، أعلنت الداخلية العراقية أنها ألقت القبض على 10 أشخاص ينتمون لتنظيم " داعش ".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن في بيان إن "قيادة شرطة نينوى تقوم بواجب تفتيش وتنفيذ لأوامر القبض الصادرة عن القضاء وتتمكن من إلقاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند لداعش أيام سيطرته على مدينة الموصل".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في كانون الأول/ديسمبر 2017، وتشن القوات العراقية عمليات بين الحين والآخر لمداهمة فلول داعش في شمالي العراق.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.