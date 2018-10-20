بالفيديو... سيارات تغرق في شوارع قطر

شهدت اليوم العاصمة القطرية الدوحة، موجة من الأمطار القوية تزامنا مع هبوط في درجات الحرارة، تسببت في غمر بعض الشوارع بالمياه، لدرجة توقفت معها حركة مرور السيارات في بعض المناطق.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في قطر أن الأمطار الرعدية الغزيرة التي هطلت اليوم السبت، على الدوحة ومناطق متفرقة من البلاد قد تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن موجة الأمطار القوية تزامنت مع هبوط في درجات الحرارة، والتي سجلت أدناها في منطقة الوكرة شمال غرب البلاد، وبلغت 23.5 درجة اليوم. في حين سجلت الحرارة في العاصمة قطر 29 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية استمرار تأثر أجواء البلاد بحالة من عدم الاستقرار ناتجة عن منخفض جوي حتى مساء الاثنين المقبل، كما تستمر توقعات هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الغزارة، مصحوبة برياح قوية أحيانا.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحذر والحيطة، وتجنب الأنشطة البحرية، ومتابعة آخر التحديثات التي تنشرها تباعا على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت بعض شوارع العاصمة تعطلا في حركة المرور، وغرقت بعض الطرق لا سيما تحت الجسر.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عن السيارات العالقة بعد أن غمرتها المياه.

وتدخلت شرطة المرور وفرق الدفاع المدني لتنظيم السير، وسحب كميات المياه من الشوارع الغارقة.