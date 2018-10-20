خلال 4 أيام... ممر إنساني شرق إدلب للراغبين بالخروج من مناطق الإرهابيين

قال مصدر عسكري سوري إن السلطات السورية تستعد لإعادة فتح معبر "أبو الظهور" الإنساني شرق إدلب خلال الأيام القليلة القادمة، أمام المدنيين الراغبين بالانتقال من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري قوله: إن الدولة السورية وبالتنسيق مع الجانب الروسي تعمل على إعادة فتح معبر أبو الظهور الإنساني بريف إدلب الشرقي خلال الأسبوع الجاري، للسماح لأكبر عدد ممكن من المدنيين بالعبور من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن المصدر قوله: إن العمل جار الآن على استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لتأمين معبر أبو الظهور الإنساني بريف إدلب ليكون جاهزا لاستقبال المدنيين الخارجين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة خلال مده أقصاها 4 أيام، حيث "نقوم بالتنسيق مع الجانب الروسي لإتمام عملية إعادة فتح المعبر".

وأضاف: كالعادة سيقوم الجانب الروسي بالإشراف على عمل المعبر إلى جانب السلطات السورية وسيكون هناك نقاطا طبية روسية لتقديم الرعاية الصحية للمدنيين الواصلين عبر الممر، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية.

وكان مصدر عسكري روسي في سوريا رجح نهاية الأسبوع الماضي أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعادة فتح المعابر الإنسانية في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يجري حاليا مشاورات مع الجانب السوري لدراسة إمكانية إعادة فتح معبري قلعة المضيق ومورك في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.

© Sputnik . basel shartouh لوحة طرقية بالقرب من معبر أبو الظهور الإنساني في سوريا

وقامت السلطات السورية بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي خلال الأشهر الماضية بفتح معابر إنسانية تسمح للمدنيين السوريين بمغادرة مناطق سيطرة المجموعات الارهابية المسلحة، والانتقال الى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، في مناطق مختلفة من البلاد.

وانتقل خلال الأشهر الماضية عشرات آلاف المدنيين من مناطق سيطرة المسلحين في إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة، عبر ممر أبو الظهور الإنساني الذي تم افتتاحه عدة مرات منذ مطلع العام الحالي، كان آخرها بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.