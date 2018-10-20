خلال 4 أيام... ممر إنساني شرق إدلب للراغبين بالخروج من مناطق الإرهابيين

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن المصدر قوله: إن العمل جار الآن على استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لتأمين معبر أبو الظهور الإنساني بريف إدلب ليكون جاهزا لاستقبال المدنيين الخارجين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة خلال مده أقصاها 4 أيام، حيث "نقوم بالتنسيق مع الجانب الروسي لإتمام عملية إعادة فتح المعبر".
وأضاف: كالعادة سيقوم الجانب الروسي بالإشراف على عمل المعبر إلى جانب السلطات السورية وسيكون هناك نقاطا طبية روسية لتقديم الرعاية الصحية للمدنيين الواصلين عبر الممر، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية.
وكان مصدر عسكري روسي في سوريا رجح نهاية الأسبوع الماضي أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعادة فتح المعابر الإنسانية في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يجري حاليا مشاورات مع الجانب السوري لدراسة إمكانية إعادة فتح معبري قلعة المضيق ومورك في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي.
وقامت السلطات السورية بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي خلال الأشهر الماضية بفتح معابر إنسانية تسمح للمدنيين السوريين بمغادرة مناطق سيطرة المجموعات الارهابية المسلحة، والانتقال الى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، في مناطق مختلفة من البلاد.
وانتقل خلال الأشهر الماضية عشرات آلاف المدنيين من مناطق سيطرة المسلحين في إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة، عبر ممر أبو الظهور الإنساني الذي تم افتتاحه عدة مرات منذ مطلع العام الحالي، كان آخرها بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
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