"أنصار الله" تقصف الجيش اليمني بصاروخ محلي شمال غربي حجة

شن "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا على قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة —سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن "أنصار الله" أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال-1" مداه 3 كيلو مترات، على تجمع للجيش غرب مديرية حيران شمال غربي محافظة حجة.



وأضاف أن القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وذكر أن "أنصار الله" شنوا في وقت سابق اليوم، قصفا مدفعيا استهدف تجمعات في ذات المنطقة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش وإعطاب مدرعة.

وكان الجيش اليمني سيطر في 16 أغسطس/آب الماضي، على مركز مديرية حيران والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من "أنصار الله".

ومع استمرار الحرب وعمليات التحالف منذ مارس/آذار 2015، بات اليمن يعاني أوضاعا مزرية، إذ أسفرت الحرب حتى أغسطس 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من سكان البلاد، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.