العراق يوجه طلبا لإحدى الدول العربية بشأن صدام حسين

نقلت صحيفة "القبس" الأردنية عن مصدر اليوم الأحد قوله إن: "الحكومة العراقية طالبت نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالا نحاسيا يعود لرئيس النظام السابق صدام حسين"، مبينا أن: "الأردن صادر التمثال من مواطن أمريكي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003".
وأشارت الصحيفة أن الحكومة العراقية تطالب بالتمثال باعتبارها وريث حكومة حزب البعث الحاكم عام 2003.
يذكر أنه تم إعدام صدام حسين، الذي كان رئيسا للعراق من عام 1979 حتى عام 2003، في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.
وتم إسقاط نظامه بعد وقت قصير من قيام الولايات المتحدة وقوات التحالف، بما في ذلك بريطانيا، بغزو العراق في مارس/أذار 2003.
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