الكويت تصدر بيانا بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي

رحبت دولة الكويت، بقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حول قضية مقتل الصحفي السعودى جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة أن "دولة الكویت وقد تابعت باھتمام قضیة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي لتعرب عن ترحیبھا بالقرارات التي أصدرھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز بشأن ھذه القضیة والتي تعكس حرص المملكة والتزامھا بالوصول الى الحقیقة واحترامھا لمبادئ القانون بمحاسبة الذین یقفون وراء ھذا الحدث المؤسف وتقدیمھم إلى العدالة".

© AFP 2018 / THOMAS HARTWELL بيان من سلطنة عمان بعد تأكيد السعودية مقتل جمال خاشقجي

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح أمس السبت، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.