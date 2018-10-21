روسيا ترصد خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يرصد الجانب التركي أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي حول الوضع في سوريا: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 5 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية — 3 وفي حلب — 2، بينما لم يسجل الجانب التركي أية خروقات قط ".

وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

وكان رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، قد اتفقا خلال قمتهما في سوتشي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في محافظة إدلب السورية، حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.