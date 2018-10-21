الخطوط الجوية العراقية تكشف حقيقة سقوط إحدى طائراتها

نفت الخطوط الجوية العراقية اليوم الأحد، صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة تابعة للشركة.

بغداد — سبوتنيك. وقالت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيان "مرة أخرى يطل علينا المكذبون والمطبلون الذين لا يرجون لهذا البلد وأهله الطيبين الخير، وهذه المرة بشكل آخر وسبيل ملتو لا يخلو من الخسة والدناءة ".

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وأضافت "ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المدفوعة الثمن من سقوط إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عار عن الصحة، بل أن طائرات شركتنا تعمل بكفاءة عالية على الرغم من الأوضاع الجوية السيئة إلا أننا دائما ما نصبو لراحة وأمان المسافرين ونعمل بأدق معايير السلامة الجوية".

وكانت وسائل إعلام عراقية ومواقع للتواصل الاجتماعي في العراق قد روجت، مساء اليوم الأحد، لأخبار عن سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعرضت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات ،اليوم، إلى عواصف قوية وأمطار غزيرة.