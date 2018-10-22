الملك سلمان وولي العهد يتصلان بنجل خاشقجي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بصلاح جمال خاشقجي، عبرا فيه عن عزائهما ومواساتهما له ولكافة أسرته في وفاة الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.