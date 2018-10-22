طلب عاجل من السلطات السعودية لجميع المقيمين في المملكة

طالبت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، المقيمين في المملكة بسرعة التوجه إلى إدارة الجوازات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المديرية العامة للجوازات دعت جميع المقيمين الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية (البصمة) إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي لهم ولمرافقيهم من عمر ست سنوات فما فوق.

وحذرت الجوازات السعودية من أن تأخير المقيمين في مراجعة المديرية العامة قد يؤدي إلى إيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، وأنه لن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم دون وجود بصماتهم.

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها مدعومة بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

ويمكن الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوازات: www.gdp.gov.sa، كما خصصت المديرية العامة للجوازات البريد الإلكتروني: 992@gdp.gov.sa للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.