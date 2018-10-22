السيسي يزور السودان... مسؤول يكشف كلمة السر وراء القمة المرتقبة (فيديو)

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، الخميس المقبل، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره عمر البشير، لإجراء مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.

وتسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المشتركة اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة، واجتماع تشاوري بجانب الاجتماع الرباعي الذي يضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز الأمن والمخابرات، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

© AP Photo / Egyptian Presidency بعد زيارة السيسي... توقيع اتفاقية جديدة بين السودان ومصر

ويتضمن الزيارة اجتماع لرجال الأعمال بالبلدين، وإقامة معرض للأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال سفير السودان في القاهرة، عبد المحمود عبدالحليم، إن الرئيسين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السفير إلى أن كلمة السر في زيارة السيسي للسودان هي التوافق على إنشاء الكثير من المشروعات التي تعود بالنفع على البلدين، مثل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وبعض المشروعات التي تتعلق بالأمن الغذائي، خلاف مشروعات الربط بين البلدين بالسكة الحديد، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين من أجل النهضة المستهدفة.

وأوضح سفير السودان في القاهرة، يوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" بفضائية "المحور" المصرية، أن لقاء الرئيسين يتميز بأنه على موعد مع العديد من المشروعات غير المسبوقة ويمثل نقلة نوعية في تاريخ البلدين.

وتابع السفير قائلا: "عندما نقول الرئيس السيسي سيحل ضيفا عزيزا على السودان فنحن نتكلم عن شعب واحد في بلدين".