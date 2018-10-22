رئيس وزراء باكستان: مقتل خاشقجي أمر مؤسف... لكننا بحاجة إلى المال

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن صدمته حيال مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي حديثه مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أعلن خان أنه لن يقاطع مؤتمر "مستقبل الاستثمار" في السعودية، المعروف بـ"دافوس الصحراء"، المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء، معللا ذلك بأن بلاده تحتاج إلى الأموال.

وتابع: "ينبغي لي الاستفادة من هذه الفرصة، لأننا بلد يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة ويعيش أسوأ أزمة دين في تاريخه".

وأكد خان أن باكستان تحتاج إلى الأموال "حاجة يائسة"، موضحا أنه إذا فشلت إسلام آباد في الحصول على قروض أو استثمارات من دول حليفة لها، فإنها ستواجه "مشاكل حقيقية" بسبب عدم امتلاكها أموالا بالعملات الأجنبية لتسديد ديونها وتمويل وارداتها.

وأشار خان إلى أنه يعتزم اللقاء بولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء المؤتمر، قائلا إنه على السلطات السعودية الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بمقتل خاشقجي.

وأضاف: "يكمن موقفي في أنني سأنتظر تفسيرا نهائيا لما حدث، ونأمل في أن يرضي هذا التفسير الناس وسيتحمل المتورطون في القضية المسؤولية، لكنني أكرر كديموقراطي وإنسان أن هذه القضية أمر مؤسف يصعب تصوره".

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.