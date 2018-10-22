السعودية تواصل تقديم المواد الإغاثية إلى اليمن

© REUTERS / PHILIMON BULAWAYO منظمات الإغاثة تكثف جهودها لاحتواء أشد موجة كوليرا في زيمبابوي

ويتوالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي إلى متضرري محافظة المهرة اليمنية، لمساعدة المنكوبين فيها بشكل عاجل إثر عاصفة "لبان"، التي ضربت المحافظة وخلفت أضرارا مادية جسيمة.

ويواصل المركز توفير الخبز في ريف الشمالي السوري.

وقال بيان صحفي صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخه منه اليوم الاثنين 22 أكتوبر/ تشرين الأول، إن المركز وزع أطنانا من السلال الغذائية في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، التي بلغت حتى الآن 286 مشروعا.

و تابع البيان: "واصل المركز توفير الخبز في ريف الشمال السوري، ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية المتنوعة، التي يقدمها المركز للنازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج بلادهم".

وقدم في ريف حلب أكثر من 87 ألف رغيف خبز يوميا من خلال فرنين جهزهما المركز، الأول في أعزاز ويخدم مدينة الباب وأعزاز، ومخيم العصيانة ومخيم أبو ظهور ليستفيد منه أسر الأيتام، والآخر في مدينة الباب ويخدم مخيمات وقف الديانة ومخيم ضيوف الشرقية في الباب، ومخيم بزاعة، ومخيم زوغرة في جرابلس. ومركز إيواء أعزاز ومركز إيواء النور في أعزاز ليستفيد منه النازحون من أهالي الغوطة، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.