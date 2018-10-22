اليمن... قيادي جنوبي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي والمجلس الانتقالي

قال الدكتور غسان العمودي المحلل السياسي الجنوبي، إن التجاوزات في حق الجنوب من جانب الرئيس هادي وحكومته الجديدة أو المتجددة كثيرة بجانب تجاوزات النخب والكوادر الجنوبية في حق الجنوبيين".

وأضاف العمودي، في اتصال مع سبوتنيك اليوم الإثنين:

"نصحنا الرٸیس هادي بأن یخلق فرصة تتیح له استقطاب أکبر قدر ممکن من الکوادر الشمالیة واستغلال الفرص الکثیرة التي صنعتها النخب الجنوبیة بجهود مضنیة وتضحیات جسیمة والتي باتت تهدر من قِبل اللوبي الإصلاحي لفرض خلافات مناطقیة وقبلیة بین الرٸیس هادي واللواء الزبیدي".

وتابع العمودي: نعترف بشکل أو بآخر بأن لدی النخب الجنوبیة القدرة علی مواجهة تلك التجاوزات بما یتوافق مع الوضع العام الذي تمر به المنطقة عامة والجنوب علی وجه الخصوص، نتمنی ألا یفعل قادة المجلس الانتقالي مایفکر العدو به من محاولة الوقيعة بين النخب الجنوبية السياسية، کما نرجو من الرٸیس هادي أن یدرك بأننا لن نقول شکرا لمن أعطانا حقوقنا بعد أن جعلنا متسولین لها".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا في بيان في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، إلى انتفاضة سلمية ضد الحكومة اليمنية التي اتهمها بالفساد والعبث، كما دعا المحتجين إلى السيطرة على المؤسسات الإيرادية وطرد مسؤوليها بـ"الوسائل السلمية".